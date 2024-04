"Total Eclipse of the Heart" è una canzone scritta e prodotta da Jim Steinman e interpretata dalla cantante gallese Bonnie Tyler nel 1983.

Steinman ha raccontato che dietro alla scrittura di “Total Eclipse of the Heart” c’era l’idea di una eclissi lunare, che ha motivato con queste parole: “La maggior parte delle canzoni pop parla del lato lirico dell’amore, del lato piacevole. A me è sempre piaciuto scrivere dell’altro lato, del lato più oscuro. Un’eclissi sembrava l’immagine perfetta per descrivere quando qualcuno è totalmente sopraffatto dall’amore. È come un’eclissi. Non c’è più luce.”

Puoi ascoltare altre curiosità sul brano nel nostro reloaded!

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart