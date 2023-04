Buon Compleanno al "chiodo"

La sua avventura è cominciata 95 anni fa nel 1913, quando i fratelli Irving e Jack Schott, titolari di un piccolo negozio nel Lower East Side di New York, iniziarono a realizzare a mano capi in pelle.

Ma la svolta vera è arrivata nel 1928, con la confezione di un giubbino per proteggere dal vento e dalla pioggia, commissionato da un motociclista, con l'aggiunta di una cerniera.

Lo battezzarono Perfecto, per la sua forma a siluro che richiamava quella dei sigari cubani. Il nome chiodo è, in realtà una variante tutta italiana, legata al periodo in cui questa giacca di pelle, arricchita con spille e borchie, è diventata popolare tra i "metallari".

Tuttavia, l'invenzione di questo modello di giubbino in pelle è attribuita all'eroico aviatore tedesco Manfred von Richthofen che abbiamo conosciuto come il Barone Rosso, caduto in battaglia nel 1918.

Per questo all'inizio veniva chiamato flying jacket. A contribuire al successo del chiodo sono stati anche divi del cinema e rockstar. A cominciare dagli attori di Hollywood negli anni Cinquanta.