Buon Compleanno Unicef

L' undici dicembre 1946 nasce l'Unicef: Andare in soccorso di tutti i bambini, costretti alla fame e in condizioni igieniche precarie a causa delle devastazioni della Seconda guerra mondiale, fu tra le prime preoccupazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per questo, nel corso della sessione inaugurale dell'Assemblea generale – convocata l'11 dicembre del 1946 – si votò all'unanimità l'istituzione del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, meglio noto con l'acronimo UNICEF che sta per United Nations International Children's Emergency Fund, mutato dal 1953 in United Nations Children's Fund.

La nuova agenzia dell'Onu fu subito operativa nei territori europei sconvolti dalla guerra, dove attraverso un'attività di coordinamento riuscì ad assicurare latte e cibo a più di sei milioni di bambini.

Non meno importante, in quegli stessi anni, furono gli interventi in contesti complessi come la Cina e la Palestina, distribuendo medicinali, prodotti per l’igiene e indumenti ai più piccoli.