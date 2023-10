Conoscere il territorio che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno ma sommersi dalla quotidianità e dagli impegni non vediamo o non conosciamo in maniera approfondita.

Ci corre in soccorso il Touring Club italiano domenica 8 ottobre. Torna infatti la caccia ai Tesori Arancioni.

Sarà una domenica alla scoperta di luoghi e storie meno note e proprio per questo ancora più sorprendenti. Da Clusone (BG) a Certaldo (FI), da Sasso di Castalda (PZ) a Morigerati (SA), da Giarene (CN) a Pietramontecorvino (FG), sono 100 i borghi che hanno predisposto un percorso in 6 tappe, da fare risolvendo indizi curiosi che svelano la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze.

Non si tratta di una competizione vera e propria, ma ogni squadra, che completerà correttamente la caccia, riceverà un dono rappresentativo del territorio.

I luoghi più vicini ai nostri confini sono: Bagno di Romagna, Longiano, Castrocaro Terme Terra del Sole in Romagna, Gradara, Frontone e Mondavio nelle Marche. Informazioni