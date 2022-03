Camila Cabello Ft. Ed Sheeran: "Bam Bam"

Nell'ultimo singolo di Camila Cabello in collaborazione con Ed Sheeran intitolato "Bam Bam", sembra contenere una frecciatina per Shawn Mendes. I due si sono da tempo lasciati e nonostante la rottura tra i due appaia, all'esterno, essere stata gestita in maniera del tutto pacifica e consensuale, i due non fanno altro che riferirsi l'uno all'altro nelle loro ultime produzioni.

Una seconda collaborazione molto desiderata quella con Ed sheeran che attualmente è uno degli artisti con il maggior numero di vendite al mondo. I due avevano già realizzato un featuring in passato nel brano “South of the Border” (feat. Cardi B).

Ora un nuovo singolo scritto da entrambe e Ricky Reed, produttore insieme a Edgar Barerra e Cheche Alara.

Camila Cabello - Bam Bam ft. Ed Sheeran