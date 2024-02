Cinema per neonati

Si sono appena spente le polemiche per il neonato costretto a pagare il biglietto di ingresso al cinema che da Roma arriva una bella notizia.

Il cinema Troisi di Roma, che si trova nel cuore di Trastevere, ha lanciato un’iniziativa innovativa chiamata “Cinemini”, dedicata alle famiglie con neonati.

L’obiettivo è creare uno spazio accogliente e attrezzato per consentire alle famiglie ma anche caregiver, tate, baby sitter di godersi una mattinata al cinema con i bambini più piccoli.

L’iniziativa si svolge ogni martedì alle 11, offrendo l’ingresso gratuito ai neonati e fornendo sale attrezzate con fasciatoi e spazi dedicati ai passeggini.

Durante queste proiezioni speciali, le luci in sala sono mantenute soffuse e l’audio viene ridotto per evitare di disturbare i piccoli spettatori.

“Cinemini” accoglie apertamente i pianti dei bambini, riconoscendoli come parte naturale dell’esperienza cinematografica.

Il cinema Troisi è noto per il suo impegno verso l’inclusività e ha già collaborato in passato con il Teatro Verde per organizzare laboratori creativi rivolti agli amanti del teatro e delle marionette, consolidandosi come un punto di riferimento culturale nel quartiere di Trastevere.