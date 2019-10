Come sbucciare una melagrana

Deliziosa, genuina e alleata del benessere. Non è un caso se il melograno è stato definito dagli studiosi come "l’Albero della vita del Giardino dell’Eden". E' uno dei frutti autunnali più gustosi e virtuosi per la presenza al suo interno di sostanze in grado di influenzare positivamente la nostra salute.

Un frutto davvero prelibato e particolare, ma come possiamo togliere la buccia senza sporcarci?

C'è un breve video diventato virale che può risolvere tutti i nostri problemi e che in pochissimo tempo ci permetterà di pulire alla perfezione la nostra melagrana. Un tutorial semplicissimo, che farà felici tutti gli amanti di questo frutto.

Come si taglia una melagrana - Guarda il video