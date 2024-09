"Dancing in the Flames" è il nuovo singolo di The Weeknd

The Weeknd è tornato: dopo una lunga attesa il cantante pubblica il singolo Dancing In The Flames, che anticipa l'album Hurry Up Tomorrow. Il nuovo brano segna un punto di svolta per l’artista canadese, che nel testo parla di un’odissea finale relativa a un’importante scelta fatta per la sua carriera. La canzone descrive un viaggio che è la metafora per le sfide della vita e dell’amore.



Nel video ufficiale il protagonista si trova in macchina mentre corre verso casa, ma il tragitto è pericoloso e carico di tensione. Il significato sta anche nell’attesa di vedere il volto della persona amata, che lo spinge a continuare il viaggio nonostante il rischio di perdere il controllo. Anche se tutto intorno sembra crollare, il legame tra i due resiste e continuano a ballare insieme. Dancing In The Flames è la storia di un amore che affronta grandi difficoltà, ma riesce a sopravvivere diventando qualcosa di indescrivibile.