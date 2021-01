Danny Boyle ci racconta i "Sex Pistols"

I "Sex Pistols" sono stati un gruppo punk rock britannico, fra i più influenti della storia e grande icona della prima ondata punk. Originariamente composto dal cantante Johnny Rotten, dal chitarrista Steve Jones, dal batterista Paul Cook e dal bassista Glen Matlock, poi sostituito da Sid Vicious, fu fondato nel 1975, a Londra. Anche se la loro carriera durò solo tre anni, includendo quattro singoli discografici e un album in studio, i Sex Pistols vennero descritti dalla BBC come «la sola punk rock band inglese». Il gruppo è spesso indicato come il fondatore del movimento punk britannico e il creatore del primo divario generazionale con il rock 'n' roll. Johnny Rotten lasciò il gruppo nel 1978, durante un turbolento tour negli Stati Uniti; il trio rimasto continuò fino alla fine dell'anno, ma si sciolse all'inizio del 1979. Per la cronaca Sid Vicious, morì di overdose da eroina nel 1979 a soli 21 anni. Ora Danny Boyle il regista di «Trainspotting» dirigerà «Pistol», racconto in sei episodi sulla carriera fulminante della band che ha rivoluzionato la musica punk e la cultura britannica. Boyle sarebbe già al lavoro sulla serie che racconterà, o farà conoscere a seconda dell'età di chi guarda, la band che ha cambiato la storia della musica attraverso un solo album, "Never Mind the Bollocks, Here's" the Sex Pistols (1977).













Un unico disco che è diventato manifesto del punk e ha reso i Sex Pistols uno dei suoi più importanti gruppi. Le riprese dovrebbero iniziare a Marzo, Boyle figurerebbe solo come regista, ma la scrittura è di Craig Pearce e Frank Cottrell Boyce basata su "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, memoir" scritto nel 2018 dal chitarrista Steve Jones. Naturalmente la storia ruoterà attorno all'acesa e alla inevitabile caduta della band in parte, buona parte, anche alla morte di Sis Vicious.Il 10 marzo 1977, in una cerimonia tenuta all'esterno di Buckingham Palace, i Sex Pistols firmarono un contratto con la A&M Records. Poco dopo, nella sede della A&M, Sid sporcò l'ufficio del direttore generale dell'etichetta, vomitando sulla sua scrivania. Su pressione della direzione, degli artisti e dei distributori, la A&M ruppe il contratto con i Pistols sei giorni dopo. In maggio il gruppo firmò il terzo e ultimo contratto discografico con la Virgin Records. È già stato reso noto anche il cast di Pistol, a partire dai protagonisti: Anson Boon interpreta il cantante John “Johnny Rotten” Lydon, Toby Wallace sarà il chitarrista Steve Jones, Jacob Slater il batterista Paul Cook. Fabien Frankel sarà invece il bassista Glen Matlock, poi sostituito da Sid Vicious, che sarà interpretato da Louis Partridge. Danny Boyle, a proposito della serie Pistol, ha dichiarato: «Immagina di irrompere nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i tuoi amici e di urlare le tue canzoni e la tua rabbia per tutto ciò che rappresentano. E al centro della band c’era questo giovane cleptomane affascinante quanto ignorante, un eroe dei suoi tempi, Steve Jones, che divenne secondo la sua stessa definizione il 94° miglior chitarrista di tutti i tempi.