"Salimmo sù, el primo e io secondo, tanto ch’i’ vidi de le cose belle che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle."

Questi sono i versi dell'ultimo canto dell' Inferno di Dante. Dopo un lungo viaggio attraverso i gironi infernali, con Virgilio alla guida, il poeta prima di proseguire il percorso verso il Purgatorio si ferma a contemplare il il cielo stellato. Le tenebre sono ormai lontane e le stelle portano con se le luci della speranza...

Sarebbe molto interessante prenderci del tempo, di tanto in tanto, per volgere lo sguardo al cielo sopra di noi, quantomeno per sentire il profondo legame che esiste tra noi e l'universo in tutta la sua natura. Invece siamo troppo spesso immersi in quello che è di fatto inquinamento luminoso.

C'è però una città olandese che ha deciso di spegnere le luci e tornare a guardare le stelle...

Ne abbiamo parlato questa mattina, ascolta il reloaded della notizia!