Edilizia sostenibile

A proposito di costruzioni sostenibili a Torino sta per nascere l’edificio in legno e sughero più alto mai costruito in Italia. Ecco i suoi numeri: 17 metri di altezza, cinque piani, sette alloggi per un totale di circa 600 metri quadrati.

Il progetto è degli architetti torinesi Attilio Giaquinto e Alberto Nada fondatori quattro anni fa della Green Arch. Obiettivo della società è quello di trasformare la città con la realizzazione di costruzioni sempre più innovative, sostenibili e a misura d’uomo.

Per questo il materiale scelto è il legno. Impiegato come materiale principale, senza l’utilizzo del cemento, è anche più performante dal punto di vista termico.

Per migliorare la qualità della vita dei residenti i rivestimenti e i pavimenti saranno antibatterici e antinquinanti.