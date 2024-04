L'Italia celebra settant’anni della carbonara, o meglio di carbonare visto che nei decenni il piatto ha vissuto mille evoluzioni, tra sostituzioni di ingredienti e cambi di proporzioni tra loro, modifiche nelle tecniche di preparazione e scomparsa di soffritti e panna.

Settant’anni che sono una convenzione. Non potendo stabilire il un giorno esatto in cui qualcuno disse ‘ho inventato la carbonara’, si è allora scelto l’anno in cui per la prima volta è stata stampata la ricetta in Italia.

Era il 1954 quando nel numero di agosto della Cucina Italiana appaiono le indicazioni per preparare gli Spaghetti alla Carbonara, una “ricetta richiesta”, cioè pubblicata in seguito alla richiesta di un lettore.

In effetti, la prima volta in assoluto al mondo era stata nel 1952, però in inglese e in una guida ai ristoranti di Chicago. Buon Carbonara Day