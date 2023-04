Chi ha un animale domestico sa benissimo che gli animali oltre ad essere dei doni preziosi nelle nostre vite, diventano dei veri e propri membri della famiglia. Proprio per questo quando vengono a mancare si vive un lutto e risulta difficile abituarsi alla loro scomparsa. Questo è quello che è accaduto a Sarah, una donna che ha deciso di licenziarsi in quanto il suo capo non le ha accordato un giorno di riposo per riprendersi dalla spiacevole perdita.

Il suo gesto ha avuto un eco notevole sui social tanto da suscitare un'ondata di sostegno a suo favore. La donna ha riferito di aver chiesto un giorno di ferie, dopo che il cane era stato soppresso mentre lei era al lavoro. La risposta è stata negativa in quanto considerata assenza ingiustificata e dunque motivo per cui era possibile ricevere anche un licenziamento.

Così, con grande coraggio ha deciso dieci minuti prima del suo turno di dare lei stessa le dimissioni in quanto la politica aziendale si è rivelata priva di ogni sensibilità a riguardo.

“Sono rimasta in un ambiente di lavoro tossico perché non avevo un altro lavoro e avevo paura di ferire i miei colleghi. Ora non ho un lavoro, ma mi sento libera e non me ne pento affatto. A tutti coloro i quali si trovano in una situazione simile, dovete mettervi al primo posto”.









Ma come elaborare il lutto di un animale domestico?

Il dolore per la perdita di un animale al quale siamo stati legati è equiparabile a livello emozionale a quello che attraversiamo quando viene a mancare una persona cara, per cui gli esperti consigliano in primis di accettare questa sensazione e chiedere aiuto se necessario.

Altro passo che è possibile compiere è ritualizzare il momento, ad esempio decidere di dargli sepoltura negli appositi cimiteri in modo da avere un posto in cui di tanto in tanto andare per sentirlo vicino.

In tutti i casi, è necessario avere pazienza e lasciarsi attraversare dalle cose belle fatte con il nostro amico a 4 zampe. Poi un bel giorno, quando meno ce lo aspettiamo magari arriverà una nuova presenza che ci farà ritornare il sorriso e la tristezza verrà sostituita con un dolce ricordo.