Elisabetta II antesignana della rete

In quelli che sono i giorni del “lutto” prima dell'ultimo saluto alla Regina Elisabetta in rete ci sono tante curiosità che riguardano il suo percorso da regnante. Elisabetta II è stata, ad esempio, il primo sovrano a inviare un'email nel lontano 1976 con Arpanet, la rete di comunicazione militare ideata dagli Stati Uniti, antesignana di Internet.Il suo essere a cavallo tra tradizione e modernità l'ha poi portata a sbarcare sui social media con il profilo The Royal family.

Il 26 marzo del 1976 (come racconta l'Ansa) la sovrana era alla Royal Signals and Radar Establishment, un centro di ricerca sulle telecomunicazioni a Malvern, in Inghilterra, per battezzare la connessione .Fu l'informatico britannico Peter Kirstein a configurare il suo account di posta, scegliendo il nome utente "HME2". Così la regina mandò la prima mail, c'è una foto che immortala il momento storico. L'email doveva annunciare l'arrivo di un nuovo linguaggio di programmazione ed era intitolata 'Un messaggio da Sua Maestà la Regina' e firmato con un informale 'Elizabeth R', la stessa chiosa che la Regina ha usato da allora nella sua comunicazione digitale.