‘feelslikeimfallinginlove’, il ritorno dei Coldplay

In attesa dei quattro show allo Stadio Olimpico di Roma, previsti per il 12-13-15-16 luglio, e già sold-out da tempo, i Coldplay hanno rilasciato il nuovo singolo feelslikeimfallinginlove, scritto così, tutto attaccato. La band britannica, guidata da Chris Martin, ha condiviso la copertina del brano sul loro profilo Instagram da oltre ventisei milioni di follower. Sarà il primo singolo, l'apripista, dal nuovo album Moon Music.

Si tratta del decimo lavoro in studio del gruppo rock britannico. L'uscita è prevista per il 4 ottobre 2024, con etichetta Parlophone nel Regno Unito ed Atlantic Records negli States. feelslikeimfallinginlove è un brano morbido, leggero, come quando un nuovo amore cresce e regala quella sensazione di euforia. È la loro prima uscita ufficiale dal 2022.

La cover dell'album è realizzata dal fotografo argentino Matías Alonso Revelli, autore di una magnifica foto dell'arco lunare. Le versione CD di Moon Music saranno le prime ad essere pubblicate su EcoCD, creato con il 90% di policarbonato riciclato e proveniente da flussi di rifiuti post-consumo.