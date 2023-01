Girano il mondo in tandem ed è record!

La possiamo oramai definire la coppia dei Record e soprattutto velocisti. Hanno percorso Oltre 28mila chilometri in 180 giorni in sella ad un tandem. Un'impresa eroica portata a termine da questa coppia britannica di appassionati di ciclismo. Armati di tanta determinazione e molta intraprendenza, Laura Massey-Pugh e il marito Stevie Massey hanno fatto il giro del mondo, passando attraverso ben 21 Paesi, stabilendo il record mondiale per aver circumnavigato nel minor tempo possibile il globo su questo mezzo amico dell’ambiente.

A quanto pare nessuna coppia mista finora è riuscita a superarli, come confermato anche dalla World Record Academy. I due, abituati a pedalare fin da giovanissimi, sono partiti lo scorso 5 giugno dalla città britannica Derby e hanno documentato la loro avventura sui social arrivando a destinazione a Berlino. Nemmeno una bufera di neve scatenatasi in quelle ore e riuscita a fermarli al loro arrivo al traguardo.