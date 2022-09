Global Bicycle Cities Index 2022 la classifica delle città friendly

L'uso della bici per andare a lavorare o semplicemente per i propri spostamenti quotidiani durante la giornata è il modo più sostenibile e aggiungiamo benefico per la salute che esista. Ma la vostra città è così “friendly” con i ciclisti? La risposta arriva dal Global Bicycle Cities Index 2022 che mostra le città più virtuose in tal senso. Vivere la città in bici dovrebbe essere un diritto di tutti noi: poter scegliere di raggiungere anche l’altro capo di una metropoli o del piccolo centro urbano in cui viviamo è un’opzione che speriamo diventi la norma nei prossimi anni. Se cercassimo un modo pratico e immediato per ridurre le emissione di CO2, allora dovremmo iniziare a pedalare più spesso.

Ci sono studi che dimostrano come l'uso della bicicletta riduca significativamente l’impatto ambientale che il tuo nostro stile di vita produce. Per questo, moltissime città nel mondo stanno ampliando sia in numero che grandezza le proprie piste ciclabili, creando dei percorsi viabili e sicuri per disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati. A questo proposito, Luko, un sito autorevole a livello internazionale nel settore del ciclismo, ogni anno stila una classifica delle città più vivibili per un ciclista. Per stilare la classifica si tiene conto di alcuni parametri: Clima, Percentuale di ciclisti in città, Crimini e Sicurezza: ovvero si misurano sia le fatalità, che gli incidenti e i furti di bici, sharing e gli eventi. In testa alla classifica Utrecht, tra le prime dieci città non compare nessuna metropoli italiana