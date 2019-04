Hai gli occhi azzurri? Adesso ti spiego

Hai gli occhi azzurri? Affascinati, incantevoli, luminosi, eterei e tante altre parole si possono spendere per questa caratteristica che ha solo l'8% della popolazione mondiale. Siamo soliti pensare che questa sia semplicemente una caratteristica fisica, in realtà, uno studio ha dimostrato che avere gli occhi azzurri significa qualcosa di molto particolare. In pratica si è scoperto che gli occhi azzurri sono causati da una mutazione genetica avvenuta tra i 6 mila e 10 mila anni fa. In conclusione dunque, tutti gli individui con gli occhi azzurri sono collegati allo stesso antenato e hanno tutti ereditato lo stesso interruttore esattamente nello stesso punto del loro DNA. Della serie.. parenti lontani.