Happy birthday Caterina!

C'era una volta una cantante di grande successo, soprannominata Casco d'oro. Siamo nell'epoca del boom economico italiano, il Financial Times assegna alla lira italiana l'Oscar della moneta per lo sviluppo economico nel quinquennio 65-69, Domenico Modugno fa Scaramouche in tv, a Sanremo debutta la Vanoni e Adorni vince il Giro d'Italia. Caterina Caselli è in cima alle classifiche, domina il Cantagiro, è circondata da uno stuolo di fans sfegatati. Ma cantare non le basta e già nel 1975 inizia la sua carriera di discografica e talent scout, complice il matrimonio con Piero Sugar. Ottiene grandi risultati, grazie a lei raggiungono il successo Andrea Bocelli, Giuni Russo, gli Avion Travel, Elisa, i Negramaro, Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo, Gerardina Trovato e Paolo Vallesi. Oggi compie 73 anni ed anche noi di Radio San Marino e Radio San Marino Classic le facciamo i nostri auguri.