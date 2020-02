Harrison Ford ed il segreto per un lungo e felice matrimonio: annuire, non parlare!

Chi l'avrebbe mai immaginato che il prode archeologo Indiana Jones, il coraggioso e combattivo Han Solo di Guerre Stellari, il tenebroso Rick Deckard, il cacciatore di "lavori in pelle" di Blade Runner, fosse in realtà un marito tutto sommato accomodante e diplomatico?

Harrison Ford lo ha confessato in una intervista al magazine Parade. Alla domanda "Qual è il segreto del vostro lungo matrimonio?" Harrison ha risposto con ironia: "Non parlo, mi limito ad annuire!" Una battuta o davvero un consiglio a tutti gli uomini sposati? Se questa strategia fordiana corrisponda a verità non è dato sapere con certezza, la verifica è d'obbligo. A garanzia della bontà del suggerimento, bisogna dire che l'attore di fatto è un esperto di vita a due, visto che quello con Calista Flockhart è il suo terzo matrimonio. Uno dei più longevi di Hollywood.

Evidentemente, errore dopo errore, è riuscito a perfezionarsi in questa difficilissima arte: annuire, dando l'impressione di ascoltare con attenzione, e limitarsi nelle parole, cosicchè le poche espresse abbiano ancora più valore. Una ricetta che la giovane moglie, 22 anni meno di lui, apprezza. E quale donna non lo farebbe?