I Ragazzi e il clima

Vi siete mai chiesti se noi adulti potremmo imparare qualcosa dai più giovani ? Vi raccontiamo la storia di Jude 11 enne di Hebden Bridge in Inghilterra. Jude è partito dallo Yorkshire diretto a Westminster, una marcia di 321 km con l'obbiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici.









Il giovane è molto motivato ha infatti detto ai giornalisti che lo hanno intervistato che appena arrivato a Londra farà pressione sui ministri britannici alla necessità di approvare una tassa sul carbone. Stando a quanto riferisce il sito della BBC il ragazzo è stato ispirato dalla lettura del libro:”Dire Predidictions” che secondo lui offriva soluzioni ai cambiamenti climatici tassa sul carbonio compresa. Jude ha poi scoperto della raccolta di firme “zero Carbon” attiva in Inghilterra e spera che con la sua azione le firme possano arrivare a 100 mila. Jude facciamo il tifo per te.