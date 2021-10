I videogiochi scendono in campo contro il tumore al seno

Quando in ballo ci sono grandi campagne di sensibilizzazione, o grandi cause da affrontare, il mondo dei videogame non si tira mai indietro. In questo preciso momento la grande causa è sensibilizzare tutti, nel mese della prevenzione, dal tumore al seno. Chun-li e Ryu, i due protagonisti della saga Street Fighter V vestiranno dei costumi particolari in edizione limitata.

La casa che produce il software la Capcom ha avviato una collaborazione con uno dei maggiori finanziatori privati del mondo impegnato nella lotta contro il cancro al seno, la BCRF, acronimo di Breast Cancer Research Foundation. La tinta scelta sarà quindi il rosa che negli anni e divenuto il simbolo della lotta e della continua ricerca per sconfiggere questo male che ogni anno colpisce una donna su nove, ovvero circa 48 mila donne e 300 uomini.

I due costumi ispirati alla BCRF saranno però disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 12 ottobre e fino al 12 novembre. Sulle piattaforme Playstation 4 e per PC e potranno essere acquistati singolarmente o in bundle. Capcom ha subito reso noto che l’intero ricavato sarà devoluto la ricerca sul cancro al seno.