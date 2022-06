Il biliardino? Un azzardo!

1'30" lettura

E' stato il compagno di vacanza degli italiani dagli anni 60 ad oggi, ci abbiamo giocato in oratorio o nel circolo sotto casa. Ci ha salvato da ore passate a giocare con la paletta e il secchiello, anche se dovevamo aspettare con calma il nostro turno per sfidarci con gli amici. Ora la sua presenza è a rischio, il biliardino insieme al tavolo da ping pong e al flipper debbono essere segnalati alla agenzia delle entrate italiana anche se gratuiti. Le sanzioni sono pesantissime e partono da un minimo di quattro mila euro.

Le multe sono già iniziate. La segnalazione arriva da Antonio Capacchione presidente di Sib, Sindacato Italiano Balneari che riunisce 10mila stabilimenti balneari, che ha spiegato in una intervista all'Ansa come questo tocchi "anche gli oratori e le associazioni no profit, dove il biliardino è spesso messo a disposizione gratuitamente". "La legge è del 2003 - spiega Capacchione - ma l'interpretazione estensiva anche al calcio balilla e a tutti i giochi senza vincite in denaro è del 2021 con entrata in vigore a giugno 2022, cioè queste segnalazioni andavano fatte entro il 15 giugno 2022. Così il biliardino da ora è come il videopoker.