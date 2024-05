Il conto diviso o alla romana?

Quando si esce a cena, spesso, tra amici, si chiede un conto unico e poi lo si divide a secondo di quante persone sono presenti.

Sappiate però che un terzo delle persone non lo trova corretto e ritiene sarebbe meglio se ognuno pagasse quello che ha preso. Anche perché c’è sempre quello che mangia di più, che ordina un vino costoso o un digestivo a fine pasto.

C’è chi ordina il dolce e chi no. Quindi non tutti dovrebbero pagare lo stesso. Un quinto degli intervistati ha anche detto che per sentirsi a proprio agio per dividere la cena, vorrebbe frequentare la persona almeno per 6 mesi.

Per non parlare se qualcuno chiede di assaggiare il cibo dal proprio piatto, sicuramente il 65% delle persone non l’ho inviterebbero alla cena successiva. Il sondaggio effettuato indaga ciò che le persone fanno fatica a condividere. Oltre il cibo dal proprio piatto, anche informazioni personali, ovviamente, come le password.