Dopo il tour mondiale che ha fatto tappa anche in Italia lo scorso Giugno al Firenze Rocks e dopo la 5LV The Residency a Last Vegas, i MAROON 5 tornano in radio con "MIDDLE GROUND".

La band vincitrice di 3 Grammy Awards, secondo quanto dichiarato dallo stesso Levine, ha dato vita a questo singolo in un momento di grande flusso creativo, con l'obiettivo di lanciare un messaggio sulla fragilità e sull'umanità sia da un punto di vista personale, sia su scala universale.









"MIDDLE GROUND" è accompagnato dal videoclip ufficiale girato nel suggestivo Topanga Canyon di Los Angeles e diretto da David Dobkin, già regista per le precedenti hit "Sugar" e "Girls Like You". Contiene inoltre un tenerissimo cameo di Adam Levine con la moglie Behati Prinsloo e le due figlie Dusty Rose e Gio Grace.