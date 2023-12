Ermal Meta e Jake La Furia

Una coppia inedita e decisamente interessante quella formata da uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Ermale Meta ed un esponente della scena rap dal nome bizzarro, ma dal grande talento, Jake La Furia.

Insieme lanciano il singolo, “Male più non fare”, un invito a vivere la propria vita a pieno rispettando un unico fondamentale principio: non fare male, appunto. Come declinarlo? Meta a questo interrogativo risponde così: “Una danza che ognuno fa a proprio modo, diventa allegoria della vita. Ognuno la faccia come gli pare perché nessuno è veramente in grado di giudicare anche se in tanti, troppi lo fanno. L’unica regola è non fare male poiché tutto quello che immetti nel mondo rimane nell’aria ed è lì anche per te”.









Siamo tutti collegati, questa l'idea che sta alla base del pezzo ed immancabilmente quello che fai si reverbera anche su di te. Ottimo spunto sul quale riflettere!

Jake La Furia ha appena annunciato, insieme a Gué Pequeno e Don Joe, il tour dei Club Dogo, che si terrà tra marzo e aprile 2024 al Forum di Assago. Tournée attesissima da tutti i fan, che ha registrato il sold out in poche ore.

Meta, al contrario, lo scorso Gennaio aveva annullato il proprio, dichiarando di volersi concentrare sul nuovo album e vista la profondità di questo primo singolo, non vediamo l'ora di ascoltarne altri.