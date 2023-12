Chi sono le Ragazze in Bianco? E qual è il progetto che sognano di realizzare? Ascolta tutta l'intervista su Radio San Marino!

E se vuoi conoscerle dal vivo, l'appuntamento è per giovedi 21 dicembre, ore 21:00 al Teatro Rosaspina di Montescudo, dove saranno ospiti speciali per il Concerto di Natale, un evento di beneficenza in favore di Associazione Italiana Sclerosi Multipla.