Il Tennis nella bufera scommesse illegali

Se siete di quelli che pensano che scommesse, illeciti e arresti fuori dagli spogliatoi appartengano solo al mondo del pallone, sappiate che state sbagliando. La piaga scommesse clandestine sbarca nel tennis. La Procura di Parigi a Ottobre del 2020 ha ufficialmente aperto un' inchiesta per truffa e corruzione sportiva legata ad una vicenda di scommesse truccate. Al centro di questa inchiesta ci sarebbe la numero 101 del Ranking mondiale Yana Sizikova, attualmente impegnata nel prestigioso torneo parigino Roland-Garros. Giovedì 3 Giugno al termine della partita di doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, tra l'altro perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders per 6/1, 6/1 ad attendere la Sizikova c'erano i poliziotti francesi, che secondo un’esclusiva di Le Parisien, hanno dovuto faticare non poco per che ostacolati dal servizio di sicurezza che non ne voleva sapere di lasciare prelevare la tennista dalle forze dell'ordine.

Ovviamente speriamo che tutto si risolva in un grosso equivoco e si continui a guardare il tennis per il solo gusto di ammirare questo meraviglioso sport.