Il video-messaggio di Alberto Angela è un incoraggiamento per tutti

In questo particolare momento anche Alberto Angela sta offrendo il suo contributo con i suoi speciali per permettere a tutti di visitare l'Italia stando a casa. Ma non si è fermato a questo, infatti durante l'ultima messa in onda ha deciso di condividere un video - messaggio molto toccante con i suoi spettatori. Una bella gratificazione ed incoraggiamento che hanno fatto bene al cuore e all'anima di tanti.

In primis ha ringraziato tutti coloro che sono in prima linea nella gestione di questa emergenza continuando a svolgere con devozione e impegno il proprio lavoro. Poi si è rivolto a tutti quelli che sono "semplicemente" a casa, lodandone l'atteggiamento e sottolineando che ognuno di noi sta contribuendo in questa maniera a salvare delle vite. Rimanere a casa equivale a salvare vite: questo il grande contributo che possiamo continuare ad offrire.

A seguire si è soffermato a riflettere sulla reazione che un paese come l'Italia ha avuto in questo momento e ha ricordato che questa nazione è guidata da una cultura millenaria trasmessa dalle generazioni precedenti. "È come se tutte le generazioni passate fossero insieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci".

Infine ha concluso con due richieste molto importanti: "Una volta che tutto questo sarà finito, non dimenticate chi ora è in prima linea e quando alla fine partirete per fare dei viaggi, premiate l'Italia".

Un messaggio che scalda il cuore, che unisce al di là della nazionalità e che fa sentire ognuno di noi importante in questo preciso istante.

Guarda qui il video-messaggio di Alberto Angela