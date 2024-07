International World Kissing Day

Doppia data ogni anno per festeggiare il bacio, il 13 aprile e il 6 luglio. Oggi si ricelebra l'International World Kiss Day, celebrazione nata in Inghilterra e adottata in tutto il mondo nei primi anni del duemila.

Il 13 aprile si celebra invece il bacio più lungo della storia 46 ore, 24 minuti e 9 secondi, record ottenuto da una coppia Thailandese. I due hanno battuto il loro stesso record alzando l'asticella a 58 ore.

Il primo bacio della storia, o almeno il primo documentato, è stato datato in Mesopotamia 4.500 anni fa. C'è anche la ricerca scientifica a raccontarci qualcosa sul bacio: secondo i ricercatori della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, questa pratica fa bene alla salute e rafforza le nostre difese immunitarie.

Con un bacio di 10 secondi, spiegano i ricercatori, vengono condivisi circa 80 milioni batteri di 700 ceppi diversi che normalmente popolano la nostra saliva e attivano le difese immunitarie, rinforzandole. Scambiare saliva aumenta il suo flusso, aiutando così a mantenere sani bocca, denti e gengive.