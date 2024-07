Una sfera a colazione

Dal cubo alla palla la colazione si arricchisce di forme geometriche piuttosto curiose. Del resto chi non ricorda il Rubik, il cornetto cubico che aveva tanto fatto parlare di sè lo scorso anno? La stessa pasticceria storica di Torino che lo aveva realizzato, la Farmacia del Cambio, ha deciso ora di lanciare un’altra originale novità.

Si tratta del croissant a sfera, di cui già tutti parlano. Per realizzare questo nuovo dolce, come ha raccontato la storica pasticceria in un post su Instagram, c’è voluta un’intensa ricerca durata sette mesi, condotta con passione e dedizione dallo chef Matteo Baronetto e dal suo team.

Il risultato è un croissant rotondo e soffice, con un cuore cremoso di gianduia. In effetti, l’aspetto è decisamente innovativo e in meno di due giorni dal suo lancio, questa nuova creazione è diventata molto popolare e su TikTok e Instagram tanti utenti hanno condiviso video e foto del momento dell’assaggio.