Potrebbe essere uno dei must delle prossime vacanze estive ,non prendere l’aereo, ma un pullman oppure un camper. L'obiettivo sarà visitare le "dupe destination", cioè le città che più assomigliano alle capitali europee o le destinazioni turistiche più gettonate.

Si tratta delle città clone, qualche esempio: invece di andare a Parigi si andrà a Lione, al posto di Barcellona si andrà a Girona, a Galway invece di Dublino.

Un nuovo trend partito dai social, in particolare da TikTok e da Expedia Group dove è emerso che nel 2024 i turisti scelgono luoghi meno gettonati, ma più convenienti.



Addirittura il sito di noleggio camper CamperDays ha stilato una lista di mete da visitare in alternativa. Nella lista nera delle città più affollate e più costose, quest’anno c’è appunto Parigi, anche per via delle Olimpiadi che iniziano il 24 luglio.