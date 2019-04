Jason "Momamma!" Momoa rinuncia alla barba

Lo ha fatto per una buona causa, un segno per spingere a difendere il pianeta (e soprattutto per lanciare una sua linea di acqua in lattine riciclabili) ma i milioni di fans sparse per il mondo non hanno apprezzato il cambio di look. Jason Momoa, alias Khal Drogo, alias Aquaman, ha pubblicato su Instagram un video nel quale si rade la famosissima barba.

Immediatamente su tutte le piattaforme social è partito un movimento di protesta tutto al femminile, che esprime il proprio rincrescimento: d'ora in poi la sua immagine sarà troppo curata e forse meno virile? E' questo il timore anche delle ascoltatrici di Radio San Marino, che a suo tempo avevano ribattezzato l'attore Jason Momamma! , con una creatività molto romagnola.

L'attore, nato nelle isole Haway, a Honolulu, sotto il segno del Leone (poteva essere altrimenti?) è sposato con Lisa Bonet che molti ricorderanno nei panni di Denise della serie I Robinson.