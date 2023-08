Jax Jones & Fireboy DML

Continua la serie di duetti inediti che la sta facendo da padrona in questo periodo, con la coppia che mette insieme il producer multiplatino nominato ai Grammy, Jax Jones ed il cantautore nigeriano Fireboy DML.

"Me and My Guitar", questo il titolo del brano che vede per la prima volta Jones scendere in campo anche in veste di cantante e dimostrare così la sua poliedricità.

Questo pezzo per lui ha quindi un particolare significato ed è stato lui stesso a spiegarlo pubblicamente: “E' la prima volta che racconto la mia storia in musica e anche la prima nella quale canto in un brano, mi permette di trovare nuovi modi per connettermi con i miei fan. Essendo un artista di successo ormai da 10 anni, è importante per me provare nuove cose e spingermi in modo creativo. Per 15 anni ho utilizzato la chitarra classica per scrivere e la canzone parla di questo, un giovane Jax Jones che prova a raggiungere il suo sogno.”









L' intesa con Fireboy, uno dei principali talenti afrobeats del momento, pare essere stata immediata: "Fireboy ha subito trovato la giusta connessione apportando un’energia meravigliosa ed autentica – così prosegue Jones . Il mio patrigno è Nigeriano, ed è stato quindi bello connettermi etnicamente con Fireboy.”

Che sia solo il primo atto di una collaborazione destinata a durare nel tempo?