Gabry Ponte feat. Hosanna

Il prossimo 27 Gennaio festeggerà i suoi 50 anni oltre che i 25 anni di attività direttamente sul palco con un live celebrativo presso il Forum di Assago.

Del resto quello di Gabry Ponte è sicuramente un percorso che merita di essere riconosciuto, considerando gli oltre 3 miliardi di stream mensili che colleziona sulle piattaforme digitali e che l'hanno reso uno dei tre artisti italiani più ascoltati al mondo.

Nel proporre il suo nuovo singolo si affianca ad una cantautrice vocalist e producer con base a Berlino, Hosanna, che ha una storia decisamente più giovane della sua quantomeno nello scendere in pista in prima linea. Per anni, infatti, ha creato musica per altri e solo dal 2022 ha iniziato a produrne di propria.









One by One, questo il titolo del brano uscito fuori dalla collaborazione fra i due.

Gabry Ponte, inoltre sarà in tour in Europa tra serate club e festival questa estate. Oltre alla sua residenza al Cocoricò di Riccione e Praja di Gallipoli suonerà all’ Ushuaia, Ibiza (05/07), Parookaville, Germany (July 22); Tomorrowland Belgium (July 30) Cava Paradiso Mikonos, Greece (August 10).