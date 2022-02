L'evoluzione della battaglia dei cuscini

E se la battaglia dei cuscini diventasse uno sport agonistico ?









Chi non se l'è mai date di santa ragione sul lettone a colpi di cuscino ? In Florida darsele con i cuscini è diventata una disciplina agonistica e sono nati dei veri e propri campionati. La specialità sportiva si chiama “Pillow Fight”è un combattimento che unisce diverse discipline, una specie di mix di arti marziali, box e MMA, cioè una serie di movimenti in cui si può sconfiggere un avversario con l’uso di un singolo strumento o arma. In questo caso l'arma è un cuscino che deve avere delle caratteristiche specifiche deve essere di nylon antistrappo e deve pesare un chilo. Da poco il Pillow Fight ha celebrato il suo primo campionato, il Pillow Fight Championship, inaugurato il 29 gennaio 2022 in cui si sono sfidati 16 uomini ed 8 donne. L’ambito premio era di 5.000 dollari ed è stato vinto nella categoria femminile dalla brasiliana Istela Nunes, mentre il titolo maschile invece è andato all’americano Hauley Tillman.