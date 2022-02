Un diamante è per sempre, meglio se nero

Una nota pubblicità che girava proprio nei dintorni a San Valentino, recitava che regalare un diamante ad una donna era un regalo che durava per sempre....un diamante tradizionale. Ora, provate a pensare se fosse uno completamente nero. Con i suoi riflessi acciaio rivelandosi una pietra più unica che rara avvolta nel mistero da quale parte dell'universo provenga. Si perché l'unica certezza sta proprio nel fatto che non è terrestre, ma le certezze si fermano qui.

Il suo nome è The Enigma che deriva proprio dal mistero che avvolge la sua provenienza, è entrato nel Guinnes dei primati con i suoi 555,55 carati esatti e le sue 55 sfaccettature, un taglio impossibile da eseguire, perché è difficile modellarlo. La prima uscita l'ha fatta a Dubai dove è rismasto esposto al pubblico, ora si appresta a fare la sua comparsa da Sotheby's, la famosa casa d'aste a Londra dove verrà messo in vendita con una base di 5 milioni di dollari.

E che per l'occasione di questo diamante accetterà anche il pagamento in criptovaluta. in precedenza usata solo per il diamante The Key a Hong Kong. Ma saranno in tanti i milionari che si daranno battaglia per portarlo a casa. La cosa che lo rende unico al mondo, terraqueo dicevamo, sta nella sua composizione chimica del tutto sconosciuta, che porta a escludere l'origine terrestre. L'ipotesi più accreditata parla di impatto tra meteoriti o asteroidi caduti sulla Terra. Ora se siete interessati vi consigliamo di perdere tempo perche The Enigma sarà a Londra solo fino al 9 Febbraio.

Guardate l'affare da più....sfaccettature.