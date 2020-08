La birra aiuta a parlare meglio le lingue

Ebbene si, tutto risulta meravigliosamente vero,bere una piccola quantità di birra aiuta a parlare meglio le lingue straniere. A dirlo con tanto di ricerca è uno studio svolto dell'Università di Liverpool. Noi vacanzieri della riviera romagnola questo tipo di studio o ricerca, chiamatela un pò come volete, lo avevamo già testato in tempi non sospetti. Tanto è vero che il "dating" con la straniera lo facevamo durante l'aperitivo o dopo cena. E' altre sì noto che l'alcool in generale toglie i freni inibitori e ci rende più sciolti, anche quando dobbiamo sfoggiare o comunicare attraverso una lingua diversa dalla nostra. Oggi arriva la conferma di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Journal of Psycopharmalogy". E aggiunge anche che non occorre esagerare, basta una pinta, (in litri = 0,473176), di birra o un bicchiere di vino, cosa anche questa a noi nota per via delle conseguenze spiacevoli che l'abuso comportava. Per realizzare questo esperimento hanno infatti utilizzato un basso dosaggio di alcol, sapendo che livelli più alti avrebbero potuto alterare le funzioni cognitive, come: la capacità di ricordare, prestare attenzione, agire in maniera appropriata. Non a caso poi si sono presi volontari tedeschi, noti per essere validi consumatori di birra, quindi si è proceduto con lo studio. Somministrando una contenuta quantità di alcol ai 50 partecipanti, tutti studenti della Maastricht University, nei Paesi Bassi. Tutti avevano recentemente seguito un corso per imparare a parlare, leggere e scrivere in olandese. Divisi quindi in due gruppi, al primo è stato chiesto di bere il quantitativo alcolico pari ad una pinta di birra, al secondo gruppo invece una bevanda analcolica. Entrambi i partecipanti ai due gruppi hanno poi tenuto una conversazione in olandese con due esaminatori madrelingua.Ma non è finita assolutamente lì. Una volta finiti i colloqui con i primi esaminatori, sono state prese le registrazioni delle conversazioni e sottoposte all'attenzione di altri due esaminatori. Questi ultimi non erano a conoscenza di chi avesse bevuto e chi no. Bene, ascoltato le registrazioni hanno sentenziato che i migliori,erano senza ombra di dubbio, quelli che avevano assunto alcol in maniera moderata. «Il nostro studio dimostra che il consumo di alcol può avere dei benefici sulla pronuncia di una lingua straniera, se le persone l'hanno recentemente studiata», ha dichiarato uno degli autori dello studio. Forse anche perchè le conversazioni di lingua straniera che vengono organizzate al pub sono sempre garanzia di successo.

E il cerchio si chiude!