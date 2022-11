La chiave della Felicità

Quando uno studio è davvero imponente? Possiamo farvi un esempio pratico raccontandovi di quello realizzato dall'università di Harvard per scoprire quale sia il segreto della felicità. E' stato uno degli studi più lunghi del mondo che si è interrogato su quale sia la vera chiave della felicità umana. Per la ricerca, a partire dal 1938, sono stati seguite circa 724 persone, sin dalla loro adolescenza, di diversa estrazione economica e sociale. Del “campione” originario di Harvard reclutato come parte del Grant Study, solo 19 persone sono oggi ancora in vita. Tra le reclute originali c’erano anche il presidente John F. Kennedy e l’editore di lunga data del Washington Post, Ben Bradlee, le donne non erano nello studio originale perché il college all’epoca era ancora tutto maschile.

Inoltre, gli scienziati alla fine hanno ampliato la loro ricerca per includere la prole degli uomini, che ora conta 1.300 persone tra i 50 e i 60 anni, per scoprire come le esperienze della prima infanzia hanno influenzato la loro salute e l’invecchiamento nel tempo. Alcuni partecipanti sono diventati uomini d’affari di successo, medici, avvocati e altri sono diventati schizofrenici o alcolisti. Lo studio ha rivelato che sono le relazioni strette, più del denaro o della fama, a rendere le persone felici per tutta la vita. Questi legami proteggono le persone dalla tristezza, aiutano a ritardare il declino mentale e fisico, allungano la vita e ci rendono felici molto di più rispetto all’estrazione sociale, al QI o persino ai geni.