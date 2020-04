La felicità ai tempi del Covid-19?

Passano le settimane e in tantissimi iniziano ad essere insofferenti alla prospettiva di rimanere a casa ancora del tempo. Se anche voi siete tra questi, cerchiamo nuove risorse che possano venirci in aiuto e soprattutto che possano davvero influire sulla qualità delle giornate che stiamo vivendo. Facciamo un viaggio, virtuale, in Finlandia!

Il motivo principale per il quale ci spostiamo qui riguarda in particolare il fatto che per la terza volta è stato eletto il paese più felice del mondo dal World Happiness Report delle Nazioni Unite. Ma quale sarà il loro segreto?

Sicuramente il meraviglioso rapporto che hanno con la natura giova anche al loro umore, ma ci sono anche alcuni accorgimenti e rituali che non si fanno mancare:

- INIZIARE LA GIORNATA CON TUFFO NEL MARE O IN UN LAGO

- VISITARE UNA BIBLIOTECA

- PASSEGGIARE NEL BOSCO

- TRASCORRERE DEL TEMPO IN UN CAFFE' GUSTANDO PANE ALLA CANNELLA

- VISITARE UN MUSEO

Ora vediamo come poterli adattare e trasformare durante questo periodo di quarantena.

INIZIARE LA GIORNATA CON UNA DOCCIA FREDDA

In Finlandia amano immergersi nell'acqua ghiacciata perchè subito dopo il corpo inizia a riscaldarsi riattivando la circolazione sanguigna. Questo "rituale" ha l'enorme potere di aumentare la produzione della serotonina, andando ad agire insieme alla dopamina sul nostro umore portandosi via tutto lo stress accumulato. Per ottenere il medesimo risultato a casa nostra, possiamo iniziare la giornata con una doccia fredda al mattino.

LEGGERE UN LIBRO

Darci alla lettura è il miglior modo per viaggiare ed essere ovunque desideriamo anche se di fatto siamo semplicemente a casa nostra. Leggere ci porta altrove e ci aiuta a mettere in pausa la mente per un pò, ci accompagna a nuove scoperte e tiene lontana la noia in maniera più efficace di qualsiasi social network. Sperimentare per credere!

RILASSARSI IN UN BOSCO

Lo so, la cosa più rilassante che abbiamo in casa in questo momento è il divano. Allora partiamo proprio da li, procurandoci delle cuffie e cerchiamo su Spotify oppure su YouTube i suoni della foresta. Chiudiamo gli occhi e facciamoci trasportare da quella meravigliosa atmosfera immaginando di seguire un bel sentiero. I Finlandesi sono soliti immergersi nella natura perchè questo li aiuta a ricordare chi sono, da dove vengono e a sentirsi ben radicati a terra. Sono sufficienti 15 minuti per rimettere in sesto l'intero organismo.

CUCINARE PANE ALLA CANNELLA

Un buon caffè con un panino, sono un appuntamento imperdibile per il popolo finlandese. Sappiamo benissimo che l'aroma del caffè al mattino è una coccola e un rituale che non manca mai nelle nostre case. Dunque pensate di aggiungere l'odore del pane appena sfornato al sapore di cannella! Anche il cibo contribuisce a restituirci delle sensazioni e il caffè con i panini alla cannella sarebbero in grado di infonderci conforto e sicurezza. Ecco la ricetta dei famosi Korvapuusti, ossia i panini alla cannella. Potete trovarla qui

VISITARE UN MUSEO

Per allentare i pensieri lontani da ciò che ci da più stress, possiamo immergerci nell'arte e dato che per ora anche i musei sono chiusi, abbiamo una grande risorsa offerta da tutte le gallerie virtuali che facilmente si trovano on line. Poco tempo fa ad esempio vi abbiamo suggerito 10 tour virtuali nei musei più belli del mondo, se ancora non lo avete fatto, questa potrebbe essere un'ottima occasione!

Allora avete deciso? Da cosa si parte, dalla doccia fredda oppure dai panini alla cannella?