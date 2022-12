La grande avventura "sostenibile" di Maddalena.

E' possibile coniugare avventura e sostenibilità? Lo potremmo chiedere a Maddalena Cerri lei sta per salpare. Il suo non è un azzardo ma un viaggio preparato da anni. La giovane sta per lasciare l'Italia alla volta di Albufeira, in Portogallo e da lì salperà verso i Caraibi. Sarà un'avventura come dicevamo con al centro la sostenibilità. Maddalena è originaria di Cittadella, partirà da Padova in pullman destinazione Faro in Portogallo. Da qui andrà ad Albufeira, conoscerà gli altri cinque compagni di viaggio, e tra il 3 ed il 4 gennaio del nuovo anno, salperà con una barca a vela di 16 metri, per attraversare l’Oceano Atlantico, fino ai Caraibi.

Poi Messico ed America Latina. La giovane ha spiegato che la sua non è una vacanza , è un progetto preparato in due anni che ha chiamato Treeps, con il quale si prefigge di viaggiare nel modo più sostenibile possibile, approfondendo la cultura dei luoghi, piantando una pianta ogni 100 km o miglia marine percorse, appoggiandosi a Wownature, anche con l'aiuto di chi vorrà sostenerla. I viaggi ecosostenibili sono ormai i più in voga, soprattutto tra i giovanissimi. L'avventura incontra la coscienza ecologica, ma anche la scoperta di sé, che ha sempre fatto parte del concetto di viaggio.