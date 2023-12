Se vi chiedessero quale sia secondo voi la prima canzone di Natale cantata nello spazio, uno potrebbe rispondere senza dubbio All i want for Christmas is you e invece no.

Non tutti sanno invece che la prima canzone che gli astronauti hanno cantato nello spazio è stata Jingle Bells, la canzone natalizia per eccellenza.

Il curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 1965 quando due astronautici, Schirra Jr. e Thomas P. Stafford, a bordo della navicella Gemini 6, conclusero il primo attracco della storia ad un’altra navicella (la Gemini 7).

Ebbene, i due astronauti, a cui non mancava di certo il senso dell’umorismo, decisero prima di fare uno scherzo al centro di controllo facendogli credere di aver avvistato un ufo. Subito dopo lo scherzo, i due astronautic intonarono Jingle Bells utilizzando, come accompagnamento, un filo con dei campanellini.