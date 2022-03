La star delle mele si chiama "Black Diamond"

Di mele in natura se ne trovano un po’ di tutti colori, verdi, gialle, gialle e rosse, solo rosse, ma nere non si erano mai viste. Esiste infatti una varioetà di questo frutto che si presenta con la buccia di un bel colore nero lucido, o meglio è un viola molto scuro e intenso da apparire a prima vista nero. E' una delle mele più rare e decisamente particolari, ha la forma che ricorda più una grossa ciliegia, anche se le sue dimensioni sono leggermente inferiori alle comuni. Il suo nome è: "Black Diamond". Nome che le deriva in parte dal prezzo essendo la mela decisamente più costosa al mondo.

Non a caso la si può trovare solo nei supermercati destinati al ceto ricco dell’Asia, calcolando che un solo frutto può arrivare a costare anche 20 dollari. Coltivata in Tibet sugli altipiani dell’Himalaya, più precisamente in una regione che si chiama Nyingchi, ad una altitudine di oltre 3 mila metri,è prodotta da una pianta che prima di dare questi frutti impiega dai 7 agli 8 anni. La colorazione della buccia che la rende così particolare e per questo preziosissima sarebbe frutto, mai come in questo caso ci sta, della forte escursione termica che avviene tra il giorno e notte, unita alle condizioni climatiche estreme. E' disponibile solo per 2 mesi all’anno. Ma all'nterno ha la stessa tinta, o si presenta più scura del normale? Assolutamente no . La sua polpa è di un bianco candido, luminoso e il suo sapore gustoso e dolce. Sotto i denti si rivela croccante.

E’ una mela interamente biologica dovuto al fatto che i tibetani non hanno necessità di fare uso di pesticidi chimici, visto che a quelle altitudini non ci sono insetti.