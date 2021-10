Led Multicolor salva pedoni

A Londra ci hanno provato con le corsie riservate, ma con scarsi risultati, il problema delle persone che camminano guardando il loro smartphone senza curarsi nemmeno della loro sicurezza anche quando attraversano la strada è rimasto.









In Corea Del Sud ha raggiunto risultati allarmanti. Per proteggere gli “smombie”, termine che nasce da “fusione” dei termini smartphone e Zombie che rischiano la vita ogni giorno per la loro disattenzione quando attraversano le strisce pedonali o le strade senza verificare l’arrivo di ogni forma di veicolo. La soluzione sembra siano i “led” installati sui marciapiedi in prossimità di passaggi pedonali. Il loro compito è regolare il passaggio delle persone cambiando colore come accade per i semafori. Le strisce tratteggiate si colorano di verde per dare via libera e di rosso per segnalare che bisogna fermarsi e lampeggiano in prossimità dei cambi in modo intermittente. Il sistema attivato da qualche settimana era in test dal 2019 è ha dato ottimi risultati.