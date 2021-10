La “F.lli Benedettini SpA”, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, mettono in scena uno spettacolo itinerante che oltre a divertire “spaventando”, valorizzerà il centro storico di San Marino ed alcuni tra i luoghi più suggestivi della Repubblica di San Marino: le storiche gallerie di Montalbo e di Borgo Maggiore.

Ne abbiamo parlato con Roberto Benedettini l'ideatore dell'evento sanmarinese.