"Male da Vendere" è il nuovo singolo di Lazza

Lazza torna con un nuovo progetto: il rapper milanese pubblica l'album Locura, con 18 inediti e tante collaborazioni note, tra cui quella con Laura Pausini. A fare da apripista al progetto è Male da vendere, una canzone introspettiva che analizza il peso del successo e le difficoltà di gestire una storia d’amore sotto i riflettori.



Il brano è diretto e immediato, comprensibile già dalle prime strofe. Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, racconta quanto può essere pesante il prezzo del successo, soprattutto quando invade la sfera privata. Gestire le emozioni sembra impossibile e l'artista si sente sempre più colpevole. Per comporre l’album ha intrapreso non solo un viaggio introspettivo, ma anche un tour in giro per il Mondo, tra gli studi di registrazione di Parigi, Miami e Los Angeles. Da qui nascono i 18 brani, o meglio, i 17 inediti (+1, il singolo 100 Messaggi presentato sul palco di Sanremo), sotto la direzione artistica di Drillionaire. Lazza si avvale della collaborazione di amici e colleghi, come Sfera Ebbasta, Ghali, Marracash, Guè e la sopra citata Laura Pausini.