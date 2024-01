Marillion: "Kayleigh" il brano di scuse a tutte le donne trascurate

"Kayleigh" è un brano contenuto nel terzo album in studio dei Marillion, "Misplaced Childhood", che rappresenta anche il momento di maggior successo discografico della prima parte di carriera della band inglese. Si tratta di una canzone di scuse nei confronti delle donne che Fish, il frontman del gruppo, aveva incontrato e fatto innamorare, ma senza poi dedicare a queste relazioni le giuste attenzioni.

“Kayleigh, I just want to say I'm sorry, But, Kayleigh, I'm too scared to pick up the phone, To hear you've found another lover, To patch up our broken home, Kayleigh, I'm still trying to write that love song”.

