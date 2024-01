Un' "Americana" per Sangiovanni

Un nuovo album che uscirà nel 2024 e che sarà la sintesi dell'ultimo anno di vita. Un anno speciale che l'artista vuole condividere senza filtri in un racconto musicale che lo porterà anche sul palco di Sanremo.

Ad anticiparlo, ora, arriva “Americana”, pezzo scritto dallo stesso Sangiovanni dopo un'estate trascorsa a Los Angeles, proprio per lavorare al suo progetto discografico.









Il pezzo racconta il vuoto in cui ci si perde dopo una storia importante, più o meno così: "Non so come si ama, come si odia. Non so dire una parola, non mi è rimasto più niente attorno solo un nodo nella gola. Non mi sono nemmeno accorto, vivo nella paranoia, scusa se non mi esprimo, non so che dire, non ho saliva”.

L'artista ha già annunciato che tornerà dal vivo per un grande evento al Mediolanum Forum di Milano il 5 ottobre 2024, i cui biglietti sono disponibili già da ora.

Solo vent’anni, ma già 43 certificazioni tra platino e oro oltre centomila presenze ai live, un successo indiscutibile il suo, che si attesta oltre i confini Italiani, anche in Svizzera ed in Spagna.