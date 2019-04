Medellin, il nuovo singolo di Madonna

Madame X sarà il titolo dell'album in uscita di Madonna. Singolo di traino Medellin, dove Madonna duetta con un cantautore colombiano Maluma alias Juan Luis Londoño Arias, un artista urban di grande impatto in America Latina. E' stata la stessa cantante ad annunciarlo, pubblicando sui social diverse clip che anticipavano questa nuova produzione discografica.

Ma chi è Madame X? Un alter ego di Madonna? Così come Beyoncè si trasformava in Sasha Fierce negli anni passati? Madonna twitta: " ....è un agente segreto, che viaggia per il mondo, cambia identità, lotta per la libertà, porta la luce nei luoghi bui. E' un'insegnante di cha cha, una professoressa, un capo di stato, una domestica, un'amazzone, una prigioniera, una studentessa, un'insegnante, una suora, una cantante di cabaret, una santa, una prostituta". Un personaggio dalle mille sfaccettature, una vera trasformista, così come Miss Ciccone ha dimostrato di essere nella sua lunga carriera.