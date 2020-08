Mollo tutto per fare il DJ

A metà del 1980, un giovane studente di medicina romano lascia tutto per inseguire il sogno di diventare un grande dj e arriva a Rimini. La storia di Alvise Tremebondi, nome di fantasia, ma ispirata a un personaggio Fabio Cori Fabs che l'autore conobbe in quel tempo, parla di come il cambiamento antropologico che ha sconvolto l'Italia dagli '80 ad oggi sia stato influenzato da quei primi eventi dell'edonismo reaganiano. Il protagonismo affronterà un viaggio spirituale che lo porterà alla conoscenza del proprio io interiore.